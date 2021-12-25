Движение автобусов временно ограничили на участке трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, с 16:00 Госавтоинспекция Нижегородской области временно ограничила движение автобусов на участке от Нижнего Новгорода до границы с Республикой Чувашия - с 444 по 573 км.

- Ограничение движения осуществляется в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и продлится до нормализации погодных условий. При ухудшении условий движения ограничения может быть распространено на иные категории транспортных средств, - пояснили в ведомстве.

Синоптики прогнозируют в регионе снегопады, усиление ветра и метель. По этой причине возможны накаты и гололедицы.

Исходя из чего, Госавтоинспекция рекомендует водителям, при возможности, временно воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же поездка необходима, то во время движение водитель должен сделать всё возможное для обеспечения безопасности на дорогах: выбрать оптимальные скорость и дистанцию. От опасных манёвров, особенно от выезда на встречную полосу, следует воздержаться. На подъезде к перекрёсткам и пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость и повысить внимание.

Также сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не совершать необдуманные манёвры при возникновении заторов и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что согласно данным Gismeteo, снег в субботу будет идти весь день: утром снегопад будет небольшим, но усилится к вечеру. Утром и вечером скорость ветра составит 14 метров в секунду, а вот днём возрастёт до 15 метров в секунду, что уже отмечено как сильный ветер. Максимальное число осадков выпадет также днём – 1,7 миллиметра.