У нижегородского оперного театра имени Пушкина сменилось руководство

В четверг, 4 июля 2019 года, министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная представила новое руководство нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Директором-художественным руководителем был назначен Александр Топлов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

До этого Топлов 20 лет занимался театральной, концертной и педагогической деятельностью в сфере классической музыки, а также организации творческих процессов. За его плечами работа в театре «Современник» (Москва),академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2013 года он занимал должность главного хормейстера Государственного хора имени Свешникова.

Александр ТопловФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Заместителем Топлова по художественному руководству балетной труппой театра имени Пушкина назначили Морихиро Ивата. Он окончил ГИТИС и был художественным руководителем балетной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета (Улан-Удэ).

Морихиро ИватаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Заместителем Топлова по художественному руководству оперной труппой театра имени Пушкина стал Дмитрий Белянушкин. Он работал в Большом театре, музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московском музыкальном театре «Геликон-опера».

Дмитрий БелянушкинФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Важно всё! – это моя основная концепция театра. Что касается репертуарной политики, то на рельсах классического театра мы будем стремиться вводить и современные постановки, - пообещал Александр Топлов. А Морихиро Ивата назвал своей главной задачей воспитание молодого поколения. Дмитрий Белянушкин обозначил, что нижегородский театр оперы и балета нужно сделать узнаваемым и обязательно привлекать молодежь.

Напомним, до января 2018 года пост директора оперного театра имени Пушкина занимала Анна Ермакова. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, но работать в театре осталась - стала начальником отдела по связям с общественностью. Анна Ермакова возглавляла театр оперы и балета с 1986 года. В 1996 году она была удостоена звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Под ее руководством театром было реализовано множество успешных проектов, в том числе и международных.