Отмена масочного режима в Нижегородской области не планируется

Масочный режим в Нижегородской области в ближайшее время отменять не планируют. Об этом стало известно из ответа заместителя губернатора, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова на комментарий пользователя Instagram.

– Когда отменят масочный режим? – задал вопрос мужчина, представившийся Максимом.

На что глава нижегородского Минздрава ответил сжато и не совсем однозначно:

– Когда-то, я уверен, отменят.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в правительстве Нижегородской области опровергли слухи и скорой отставке Давида Мелик-Гусейнова. Ложная информация о его уходе с поста министра здравоохранения региона распространилась в сети.