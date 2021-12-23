Нижегородское правительство опровергло слухи об отставке Мелик-Гусейнова

Правительство Нижегородской области опровергло слухи о скором уходе Давида Мелик-Гусейнова с поста министра здравоохранения региона. Ранее ложная информация о его отставке распространилась в сети.

На запрос "Комсомольской правды" в ведомстве ответили:

– Информация о якобы планируемой отставке Давида Мелик-Гусейнова не соответствует действительности.

Напомним, нижегородский Минздрав отрицает отказ в необходимом лекарстве умершей тяжелобольной 16-летней девочке из Сарова. Ведомство утверждает, что родители девочки отказались от госпитализации.

– Письменный отказ в первичной медицинской документации имеется, – заверили в Минздраве.