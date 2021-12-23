Минздрав отрицает отказ в лекарстве 16-летней девочке из Сарова

Министерство здравоохранения Нижегородской области опровергает сведения, распространившиеся в сети, о том, что умершей тяжелобольной 16-летней девочке из Сарова отказали в необходимых лекарствах. На запрос "Комсомольской правды" в ведомстве ответили, что препарат, о котором идёт речь, имеет возрастное ограничение и применяется только с 18 лет.

– Была предложена госпитализация пациентки в стационар в областную клиническую больницу для того, чтобы начать введение препарата под контролем врачей, – заверили в Минздраве. – Родители отказались от госпитализации и от введения препарата. Письменный отказ в первичной медицинской документации имеется.

Кроме того, согласно ответу ведомства, пациентку обеспечили всеми лекарствами, в том числе препаратом "Траклира", цена которого – один миллион рублей.