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Общество23 декабря 2021 8:32

Резкое потепление до -15 ожидается в Нижнем Новгороде 23 декабря

А также небольшой снег
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Резкое потепление до -15 градусов ожидается в Нижнем Новгороде сегодня, 23 декабря, ближе к вечеру, если верить сервису "Яндекс.Погода". Кроме того, в течение всех суток будет идти небольшой снегопад.

Утром столбики термометров росли вверх от -27 градусов до -24, днём прогнозируется потепление до -20 градусов, а вечером – до -15 градусов. Ночью возможно даже повышение температуры до -14 градусов.

Кроме того, в городе будет достаточно высокая влажность: от 77% до 83%. Скорость ветра ожидается небольшая – до пяти метров в секунду. Направление ветра будет юго-западным.

Напомним, что вчера в Нижнем Новгороде прогнозировалось понижение температуры до -30 градусов. В конечном счёте, сервисы погоды зарегистрировали -27 градусов.