Более 70 домашних животных бесплатно стерилизовали в Нижнем Новгороде

Более 70 домашних животных бесплатно стерилизовали в рамках социального проекта по стерилизации и кастрации домашних питомцев льготных категорий граждан, который стартовал весной этого года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Здесь очень хорошие врачи и новейшие технологии. Операция проводится лапароскопическим методом и на следующий день питомец уже приходит в норму. В эту программу входят не только стерилизация и кастрация, но еще выдается ветеринарный паспорт, и делается прививка от бешенства, если ее нет. А также вставляется чип, который совершенно никак не мешает животному, - сообщила директор благотворительного фонда «Во благо-Дар» Екатерина Таврова.

Нижегородцы отмечают, что участие в этой программе позволило им значительно сэкономить.

- Мы живем в частном доме и у нас 3 кота, поэтому, чтобы не появлялись бездомные котята, мы решили их кастрировать. А это 7-8 тысяч рублей, сумма для нас непосильная, - рассказала пенсионерка Тамара Иванова.

Как отметил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, социальный проект, реализуемый без привлечения бюджетных средств, нацелен на то, чтобы повысить информированность владельцев о возможности и необходимости принятия мер для регулирования численности бездомных животных.

В рамках проекта животных стерилизовали 60 самок. По примерным расчетам, благодаря стерилизации, на улицах Нижнего Новгорода в следующем году не появится более 500 бездомных животных.