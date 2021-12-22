Нижегородец продаёт картину Айвазовского за 1,1 млн рублей. Фото: Авито.

Житель Нижнего Новгорода продаёт картину известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Стоимость полотна он оценивает в 1,1 млн рублей, объявление опубликовано на сайте «Авито».

По информации продавца, картина была написана маслом в 1890 году. Размер полотна небольшой, 31х25 сантиметров. Картина никогда не подвергалась реставрации. Продавец также уточняет, что цена в 1,1 млн рублей – лишь до нового года, в дальнейшем, видимо, стоимость раритета будет выше.

На вертикальной картине изображен морской пейзаж: спокойная вода, рассвет, скалы и небольшой парусник. Полотно обрамлено в красивую широкую раму.

Напомним, недавно картину с нижегородским пейзажем продали на аукционе «Сотбис» за 10 тысяч фунтов (1 млн рублей).