Нижегородскую картину продали на аукционе «Сотбис» за 10 тысяч фунтов

Картина с волжским пейзажем ушла за 1 млн рублей. Фото: sothebys.com

Картину «Волга» кисти Михаила Суздальцева с нижегородскими видами продали на знаменитом аукционе Sotheby's за 10 тысяч фунтов или, в переводе на российские деньги, за 1 миллион рублей. Информация об этом опубликована на сайте аукционного дома Sotheby's.

Картина довольно большая: обрамленный холст имеет размеры 102 на 143 сантиметров. В описании к лоту указано, что полотно имеет следы времени: «повсюду кракелюр с несколькими сопутствующими пятнами выцветшей краски, наиболее заметными по горизонту у правого края».

Картина «Волга» была написана советским художником Михаилом Суздальцевым в 1954 году и вошла в цикл работ «По Волге – путевой альбом». Пейзаж представляет собой волжские просторы: на переднем плане баржа, пассажирский теплоход и лодка, а на заднем плане откосы и мост. На обороте холст подписан кириллицей. Кто стал обладателем этой картины, не уточняется.