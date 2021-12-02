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Звезды2 декабря 2021 5:46

Нижегородскую картину продали на аукционе «Сотбис» за 10 тысяч фунтов

В переводе на российскую валюту это 1 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Картина с волжским пейзажем ушла за 1 млн рублей. Фото: sothebys.com

Картина с волжским пейзажем ушла за 1 млн рублей. Фото: sothebys.com

Картину «Волга» кисти Михаила Суздальцева с нижегородскими видами продали на знаменитом аукционе Sotheby's за 10 тысяч фунтов или, в переводе на российские деньги, за 1 миллион рублей. Информация об этом опубликована на сайте аукционного дома Sotheby's.

Картина довольно большая: обрамленный холст имеет размеры 102 на 143 сантиметров. В описании к лоту указано, что полотно имеет следы времени: «повсюду кракелюр с несколькими сопутствующими пятнами выцветшей краски, наиболее заметными по горизонту у правого края».

Картина «Волга» была написана советским художником Михаилом Суздальцевым в 1954 году и вошла в цикл работ «По Волге – путевой альбом». Пейзаж представляет собой волжские просторы: на переднем плане баржа, пассажирский теплоход и лодка, а на заднем плане откосы и мост. На обороте холст подписан кириллицей. Кто стал обладателем этой картины, не уточняется.