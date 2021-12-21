Благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября завершилось в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Работы по благоустройству сквера на проспекте 70 лет Октября завершились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

Так, в сквере на проспекте 70 лет Октября подрядчик завершил укладку брусчатки, бортового камня, залил резиновое покрытие на детских и спортивной площадке, установил урны, скамейки и заменил систему освещения. Также установили две детские площадки для детей разных возрастов, спортивную площадку с уличными тренажерами и перголы с качелями.

- Рядом со сквером находится улица Героев Космоса, поэтому было решено использовать именно этот дизайн. Подобная практика применялась при комплексном благоустройстве проспекта Кораблестроителей в прошлом году, где была использована корабельная тематика. Такой подход понравился сормовичам, и мы решили продолжить данный опыт, - уточнил глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Известно, что сквер на проспекте 70 лет Октября был выбран жителями для комплексного благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году.

- В апреле 2021 года на объект вышла подрядная организация ООО «Старком», однако данному подрядчику не удалось завершить работы. Администрация Сормовского района расторгла контракт, был проведен повторный аукцион, по итогам которого был определен новый подрядчик - ООО «Урлин», приступивший к работам осенью, - рассказала Светлана Горбунова.

Напомним, что благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде планировали завершить к 10 декабря. В ноябре 2021 года в этом сквере начали устанавливать «космические» детские площадки.

Новое покрытие уложено на площади более 2000 кв. м. Со стороны улицы Стрелковой выполнено устройство парковки. Установлено 12 скамеек, из которых две - для маломобильных граждан, 11 урн и две велопарковки. Детские площадки будут выполнены в космической тематике, потому что рядом находится улица Героев Космоса.

Сроки сдачи благоустроенного сквера на проспекте 70 лет Октября перенесли на осень, причинами стали невыполнение подрядчиком условий договора, расторжение контракта и проведение новых конкурсных процедур. Теперь в сквере ежедневно и без выходных с начала октября 2021 года работает новый подрядчик.