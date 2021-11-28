Благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде закончат к 10 декабря Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде закончат к 10 декабря. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

- Сейчас установлены все элементы двух детских и одной спортивной площадки, предусмотренной проектом благоустройства. Безусловно, погодные условия вносят свои коррективы в производство работ, и подрядчик учитывает это - для укладки бортового камня используется бетон с морозостойкими добавками, при заливке резинового покрытия на детских площадках будут использоваться тепловые пушки. Посадка деревьев была завершена при плюсовой температуре, - уточнила заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

К 10 декабря подрядчик должен завершить укладку брусчатки, бортового камня, залить резиновое покрытие на детских и спортивной площадке, установить оставшиеся урны и скамейки. Сейчас почти завершены работы по замене системы освещения.

Напомним, что в ноябре 2021 года в этом сквере начали устанавливать «космические» детские площадки.

В сквере уже на 93% выполнены демонтажные работы и на 94% - земляные. Новое покрытие уложено на площади более 2000 кв. м. Со стороны улицы Стрелковой выполнено устройство парковки. Установлено 12 скамеек, из которых две - для маломобильных граждан, 11 урн и две велопарковки. Детские площадки будут выполнены в космической тематике, потому что рядом находится улица Героев Космоса.

Сроки сдачи благоустроенного сквера на проспекте 70 лет Октября перенесли на осень, причинами стали невыполнение подрядчиком условий договора, расторжение контракта и проведение новых конкурсных процедур. Теперь в сквере ежедневно и без выходных с начала октября 2021 года работает новый подрядчик.