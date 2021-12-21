Новое медоборудование поступило в детскую городскую больницу №2 Дзержинска Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В поликлинику городской больницы №2 Дзержинска в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступило новое медоборудование. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Так, в больницу привезли новую ультразвуковую медицинскую диагностическую систему.

- Это приобретение для нас – действительно, важное событие. Новый аппарат обладает широкими возможностями по исследованию органов брюшного отдела, сердца и сосудов, гинекологического, урологического обследования, обследования малых и поверхностных органов, а также костно-мышечной системы. Он позволяет делать снимки патологических изменений и оснащен необходимым объемом диагностических функций, - ответил главный врач больницы Андрей Дьяков.

Он также добавил, что прежний УЗИ-аппарат был закуплен еще в 2007 году, до 2016-го работал как вспомогательный, а с 2016 до 2021-го - как основной и единственный в медицинской организации.

Напомним, что в сентябре 2021 года в городскую клиническую больницу №40 Нижнего Новгорода поступило новое медицинское оборудование на сумму более 13 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Таким образом, в медучреждение поступили рентгеновский цифровой аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики и аппарат для суточного ЭКГ-мониторирования. На закупку оборудования по программе направляются средства федерального и регионального бюджетов.