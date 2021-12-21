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Общество21 декабря 2021 5:27

Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов в Нижегородской области

Региональное законодательство привели в соответствие с федеральным
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Срок действия результатов ПЦР-тестов в Нижегородской области официально сократили до 48 часов. Соответствующие изменения в указ и режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин 17 декабря.

Стоит отметить, что на федеральном уровне срок действия результатов этого исследования сократили трех до двух дней еще 7 декабря, а теперь нижегородские власти лишь привели в соответствие региональные нормативные акты российскому законодательству.

Напомним, изменения в указ о режиме повышенной готовности губернатор Нижегородской области внес 17 декабря. Они касаются самоизоляции беременных, сроков перевода сотрудников на удалённую работу, проверки QR-кодов в общественных местах и работы ресторанов в новогодние праздники.