Коронавирусные ограничения в Нижегородской области: что изменилось с 17 декабря 2021 года

Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности 17 декабря. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские власти определились с коронавирусными ограничениями на предстоящие новогодние праздники. Губернатор региона Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности 17 декабря. Текст документа опубликован на сайте правительства Нижегородской области. Рассказываем, как изменились коронавирусные ограничения в Нижегородской области с 17 декабря.

Согласно новым правилам, самоизоляция беременных продлевается еще на месяц, то есть до 31 января 2022 года. Работодателям рекомендовано перевести таких сотрудниц на дистанционный режим работы. Предприятиям и организациям дали дополнительное время для перевода не менее 30% работников на удалёнку: этот срок также продлили до 31 января.

Доступ в торговые центры и на массовые мероприятия по-прежнему осуществляется при наличии QR-кода, вместе с которым необходимо предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Однако если раньше это делалось только на входе, то теперь компетентные лица могут проводить выборочные проверки QR-кодов непосредственно при нахождении нижегородцев на мероприятии или в организации.

Что касается работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни, то принимать гостей в ночное время с 22 до 6 часов смогут только те заведения, которые ранее приняли решение о допуске посетителей по QR-кодам и мультипассам. Те же рестораны, которые отказались разделять своих гостей на привитых и не привитых, смогут работать только на вынос.

Кроме того, предприятиям общепита запрещается допускать к работе с посетителями сотрудников, имеющих медицинский отвод от вакцинации, а руководителям этих самых предприятий необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80% работников.

С 20 декабря 2021 года по 8 января 2022 года при проведении новогодних ёлок и спектаклей заполняемость залов детьми должна составлять не более 50% при общей заполняемости зала в 70%; продолжительность представлений – не более 1,5 часа, антракты не допускаются.

Отдельно в региональном правительстве уточнили, что для посещения мебельных центров предъявление QR-кода или мультипасса не требуется.