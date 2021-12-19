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Общество19 декабря 2021 13:50

Канье Уэста и Эминема хотел бы видеть на "Столице закатов" глава нижегородского Минкульта

Олег Беркович также пригласил бы The Weeknd
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Американских рэперов Эминема и Канье Уэста, а также канадского певца The Weeknd хотел бы пригласить для выступления на музыкальном фестивале "Столица закатов" министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. Об этом он рассказал Newsroom24.

Министру задали вопрос именно о мировых знаменитостях, которых он предпочёл бы видеть на сцене Нижневолжской набережной. К слову, Олег Беркович отметил, что из творчества Канье Уэста он хотел бы услышать ранние хиты.

Из исполнителей классики глава Минкульта пригласил бы оперную певицу Аиду Гарифуллину.

Напомним, фестиваль "Столица закатов" проходил в Нижнем Новгороде летом и осенью этого года: с 12 июня по 25 сентября. За это время в столице Приволжья успели выступить Валерий Меладзе, Клава Кока, Ёлка и многие другие российские исполнители.