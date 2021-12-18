Новогодние трамваи с Дедом Морозом и Снегурочкой вышли в рейс в Нижнем Новгороде

Три новогодних трамвая с Дедом Морозом и Снегурочкой вышли на маршруты в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

Так, новогодние трамваи будут ходить по четырем маршрутам Нижнего Новгорода: №2- по городскому кольцу, №3 - в будни от парка Дубки до Московского вокзала, а в выходные дни этот вагон будет курсировать по маршруту №6 «Центр Сормова – Московский вокзал», и №8 - от улицы Игарской до поселка Гнилицы.

Снаружи трамваи украсили светящейся иллюминацией, а в салоне – винтажными украшения, во время поездки также будут играть хиты конца прошлого века. Отмечается, что всю работу обеспечивает «Нижегородэлектротранс» совместно с радиостанцией «Ретро-ФМ».

По словам генерального директора «Нижегородэлектротранс» Андрея Шекунова, в каждом из шести депо начался конкурс среди водителей и кондукторов на лучшее праздничное оформление салонов троллейбусов и трамваев.

Своими эмоциями и впечатлениями поделились сами пассажиры трамвая.

- Как только заходишь в трамвай, погружаешься в новогоднюю сказку. Сразу настроение поднимается, и все негативные мысли уходят. И если у меня будет выбор поехать на обычном трамвае или подождать новогодний вагончик – обязательно дождусь, - сообщила Анастасия Борисоглебская, первый пассажир новогоднего трамвая.

Напомним, что новогодний туристический поезд «Морозный» запустят из Нижнего Новгорода в город Бор в декабре.

Так, первый рейс состоится в воскресенье, 19 декабря, в 09:00. Такой необычный маршрут разработал туроператор Нижнего Новгорода при поддержке регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов.

Известно, что всех пассажиров ждет обширная программа. В нее входит посещение фабрики мороженого, прогулка по нижегородским природным дюнам и чаепитие в юрте. Также состоится автобусная обзорная экскурсия по Бору, в ходе которой можно будет увидеть музей боевой славы под открытым небом на площади Победы и храмовый комплекс Сергиевскую слободу.