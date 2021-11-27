Новогодний поезд «Морозный» запустят из Нижнего Новгорода в город Бор в декабре

Новогодний туристический поезд «Морозный» запустят из Нижнего Новгорода в город Бор в декабре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, первый рейс состоится в воскресенье, 19 декабря, в 09:00. Такой необычный маршрут разработал туроператор Нижнего Новгорода при поддержке регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов.

Известно, что всех пассажиров ждет обширная программа. В нее входит посещение фабрики мороженого, прогулка по нижегородским природным дюнам и чаепитие в юрте. Также состоится автобусная обзорная экскурсия по Бору, в ходе которой можно будет увидеть музей боевой славы под открытым небом на площади Победы и храмовый комплекс Сергиевскую слободу.

- Железнодорожные путешествия выходного дня по Нижегородской области уже становятся доброй традицией. Я уверен, что Борский район удивит всех участников путешествия, это отличное развлечение и для детей, и для взрослых, особенно в преддверии Нового года, - уточнил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Группу туристов будет сопровождать Снегурочка, при этом всех посетителей экскурсии ждут подарки.

Подробную информацию можно узнать на сайте туристического центра Visit Nizhny.