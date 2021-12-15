В пяти школах Дзержинска отремонтируют столовые в 2022 году

В пяти школах Дзержинска отремонтируют пищеблоки в 2022 году. ФОТО: Администрация Дзержинска.

В 2022 году в Дзержинске планируется отремонтировать пищеблоки в пяти школах. Об этом в ходе своей прямой линии сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

- У нас запланирован ремонт пищеблоков в пяти школах на 17 с половиной миллионов рублей, - отметил Иван Носков. - Также будет закупка кухонного оборудования на сумму 4,8 миллиона рублей. Думаю, что эту работу мы продолжим и в будущем. Наша задача в ближайшие 2-3 года все пищеблоки привести в соответствие с требованиями.

По словам мэра, пищеблоки в дзержинских школах не менялись с 2011 года. Причем ремонт будет касаться не только пищеблоков, но и обеденных залов. Предусмотрена замена сантехники и инженерных сетей, заполнений оконных и дверных проемов, керамической плитки на стенах и полах, декоративная отделка стен, пола и потолка. В этом году ремонт будет проведен в школах № 9, 12, 16, 22, 40.

Напомним, сегодня в Дзержинске проходила прямая линия главы Дзержинска Ивана Носкова.