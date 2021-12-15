Глава Дзержинска Иван Носков отвечает на вопросы жителей города. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Сегодня все жители Дзержинска могут задать свои вопросы главе города Ивану Носкову - в прямом эфире телекомпании «Дзержинск» проходит прямая линия мэра. Первое, что отметил градоначальник, это важность уходящего года.

- Год был хорошим и интересным, - отметил Иван Носков. - Одним из самых значимых событий стало присвоение городу звания «Города трудовой доблести», Паралимпиада в Токио, где участвовали наши спортсмены. На Дне города в Дзержинске выступил «Чиж». Все прошло успешно, надеюсь, он к нам приедет еще. Также в этом году начались большие масштабные проекты – ремонт социальных объектов, образовательных учреждений.

К сожалению, не обошлось в этот год и без потерь. В частности, ушли из жизни известные общественники Ефим Михайлович Беркович, Мутрибшо Юсуфшоевич Мирзоев, Александр Юрьевич Ерохин, Александр Николаевич Мухин.

Прямую трансляцию эфира можно посмотреть в группе администрации Дзержинска в соцсети Вконтакте (https://vk.com/dzeradm) или на сайте телекомпании (https://dzertv.ru/efir/)