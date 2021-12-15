В нижегородском Минздраве определили порядок выдачи QR-кодов неофициально переболевшим

В министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали, как жители региона, переболевшие коронавирусом неофициально, могут получить свои QR-коды.

Для этого нижегородцам потребуется сдать тесты на антитела. Но получить коды смогут только те, чьи положительные результаты ПЦР-теста хранятся в базе Роспотребнадзора, но они не обращались в больницы и им не ставили диагноз "COVID-19". Если анализ на антитела у таких граждан будет положительным, то они смогут получить заветный QR-код сроком на год.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов пояснил, почему люди с избыточным весом тяжелее переносят коронавирус.