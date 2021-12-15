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Общество15 декабря 2021 16:32

В нижегородском Минздраве определили порядок выдачи QR-кодов неофициально переболевшим

Их смогут получить только те, чей положительный ПЦР-тест сохранился в базе Роспотребнадзора
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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В министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали, как жители региона, переболевшие коронавирусом неофициально, могут получить свои QR-коды.

Для этого нижегородцам потребуется сдать тесты на антитела. Но получить коды смогут только те, чьи положительные результаты ПЦР-теста хранятся в базе Роспотребнадзора, но они не обращались в больницы и им не ставили диагноз "COVID-19". Если анализ на антитела у таких граждан будет положительным, то они смогут получить заветный QR-код сроком на год.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов пояснил, почему люди с избыточным весом тяжелее переносят коронавирус.