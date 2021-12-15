Нижегородский Минздрав заявил о тяжёлом течении COVID-19 у людей с лишним весом

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил о тяжёлом течении коронавируса у людей с избыточной массой тела. Об этом он рассказал в своём Instagram, сославшись на международные исследования.

– Чем больше жировой ткани в организме, тем больше резервуар для вируса, где он может сохраняться достаточно долго, – пояснил министр. – Вирус меняется и активно взаимодействует с иммунной системой, успешно скрываясь от неё в жировой ткани, а также искажает иммунную реакцию, поддерживая воспаления.

Мелик-Гусейнов в том числе напомнил, какие существуют нормы массы тела для женщин и мужчин:

– Индекс массы тела для женщин в норме – от 20 до 22. Для мужчин – от 23 до 25.