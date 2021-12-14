Трехэтажный океанариум на Гребном канале построят к 2024 году

Трехэтажный океанариум площадью 3,4 тысячи квадратных метров построят на Гребном канал в Нижнем Новгороде к 2024 году. Само строительство стартует уже весной 2022 года.

- В настоящее время проектная документация уже прошла экспертизу и получила положительное заключение, - сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ООО «Аквариум».

Напомним, земельный участок под это строительство был выделен на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области еще в июле 2020 года.

Уже известно, что океанариум будет построен рядом с парком Победы. Помимо непосредственно демонстрационного зала, здесь будет находиться научная лаборатория. Там планируется проводить конференции и научные исследования.

Здесь же дети смогут посещать открытые уроки, где им расскажут об экологических проблемах и современном состоянии морской флоры и фауны.