Производство бумажной, картонной и текстильной тары откроют в Нижнем Новгороде за 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, компания ООО «Мука-НН» выступила инвестором проекта по производству бумажной, картонной и текстильной тары. Заявка получила одобрение от Совета по земельным и имущественным отношениям. Инвестор попросил выделить на проект два участка в Московском районе.

Известно, что Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявки на получение 28 земельных участков. Например, была принята заявка ООО «Гласс Технолоджи» на выделение участка в промышленном районе Ситники-1 в городском округе городе Бор. Там компания намеревается построить завод по производству стекла – общий объем инвестиций составит более 3 млрд рублей, а строительство будет идти два года.

Напомним, что более миллиарда рублей дополнительно получит Нижегородская область на оказание медицинской помощи.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства выделят из федерального бюджета на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!