Более миллиарда рублей получит Нижегородская область на оказание медицинской помощи

Более миллиарда рублей дополнительно получит Нижегородская область на оказание медицинской помощи. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства выделят из федерального бюджета на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19.

По словам губернатора Нижегородской области, сейчас в регионе развернуто около 9500 коек для лечения больных коронавирусом, из них более 40 % обеспечено кислородом.

- В борьбе с коронавирусом задействованы более 2500 врачей, 5500 медицинских работников среднего звена и более 1200 младших медицинских работников. Работают в медицинских учреждениях и волонтеры. Мне хочется поблагодарить всех за самоотверженный труд в непростое время. Благодаря слаженной работе удается сохранять достаточно высокий процент свободного коечного фонда, - отметил Глеб Никитин.

Система здравоохранения Нижегородской области сейчас работает в полном объеме, пациентам оказывается плановая помощь.

- Своевременное выделение дополнительных федеральных средств позволяет обеспечить финансовую стабильность медучреждений в условиях пандемии, - добавил губернатор Нижегородской области.