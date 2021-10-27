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Общество27 октября 2021 17:50

Более миллиарда рублей получит Нижегородская область на оказание медицинской помощи

Средства выделят из федерального бюджета
Екатерина КУРГУЗОВА
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Более миллиарда рублей дополнительно получит Нижегородская область на оказание медицинской помощи. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства выделят из федерального бюджета на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19.

По словам губернатора Нижегородской области, сейчас в регионе развернуто около 9500 коек для лечения больных коронавирусом, из них более 40 % обеспечено кислородом.

- В борьбе с коронавирусом задействованы более 2500 врачей, 5500 медицинских работников среднего звена и более 1200 младших медицинских работников. Работают в медицинских учреждениях и волонтеры. Мне хочется поблагодарить всех за самоотверженный труд в непростое время. Благодаря слаженной работе удается сохранять достаточно высокий процент свободного коечного фонда, - отметил Глеб Никитин.

Система здравоохранения Нижегородской области сейчас работает в полном объеме, пациентам оказывается плановая помощь.

- Своевременное выделение дополнительных федеральных средств позволяет обеспечить финансовую стабильность медучреждений в условиях пандемии, - добавил губернатор Нижегородской области.