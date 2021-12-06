Более 4,6 тысячи нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Более 4,6 тысячи объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили на соблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородской области.

Так, с 1 октября по 5 декабря 2021 года выписали около 1900 протоколов и провели более 7,1 тысяч профилактических бесед. Соблюдение масочного режима проверяли 23 патруля, среди них 70 сотрудников полиции.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

Напомним, что с 29 ноября по 3 декабря 2021 года районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 267 административных дел за нарушение COVID-мер в регионе.

По итогам рассмотрения было назначено 57 штрафов, в том числе 36 – в отношении физлиц, 5 – юрлиц, 6 – должностных лиц, 10 – индивидуальных предпринимателей.

23 ноября в судах Нижнего Новгорода было рассмотрено 26 административных дел о нарушении COVID-мер.

Так, по фактам нарушений требований указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» проходило 21 дело в отношении физических лиц, 4 - в отношении должностных лиц, а еще 1 – в отношении юридического лица.