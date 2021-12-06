267 административных дел о нарушении COVID-мер в Нижегородской области рассмотрели в судах

С 29 ноября по 3 декабря 2021 года районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 267 административных дел за нарушение COVID-мер в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По итогам рассмотрения было назначено 57 штрафов, в том числе 36 – в отношении физлиц, 5 – юрлиц, 6 – должностных лиц, 10 – индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает департамент региональной безопасности правительства Нижегородской области, в результате назначили 57 штрафов: 36 физическим лицам, еще 6 – должностным, 5 – юридическим и 10 -индивидуальным предпринимателям. Также вынесли 200 предупреждений.

Напомним, ответственность за нарушение указа губернатора влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа. Сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

23 ноября в судах Нижнего Новгорода было рассмотрено 26 административных дел о нарушении COVID-мер.

Так, по фактам нарушений требований указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» проходило 21 дело в отношении физических лиц, 4 - в отношении должностных лиц, а еще 1 – в отношении юридического лица.