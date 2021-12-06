10-летнюю девочку и женщину госпитализировали после пожара в пятиэтажке на Автозаводе

Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Двое человек пострадали в результате пожара на улице Дьяконова, 43А в Нижнем Новгороде утром, 6 декабря. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

По его словам, 10-летнюю девочку госпитализировали в детскую областную больницу с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести. В настоящее время ребенка обследуют.

Также отравление продуктами горения средней степени тяжести получила 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу №33.

Напомним, сообщение о возгорании в пятиэтажке на Дьяконова, 43А поступило в 7:35. Информация о количестве эвакуированных и спасенных постоянно менялась. По уточненным данным, спасены 26 человек, в том числе 10 детей.

- Было задействовано 6 бригад скорой медицинской помощи и медицины катастроф,- добавил министр.