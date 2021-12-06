26 человек спасли из горящей пятиэтажки в Нижнем Новгороде

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятиэтажный жилой дом горел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре на улице Дьяконова, 43А поступила в в экстренную службу в 7:35. Пожару был присвоен ранг 1 «БИС». Это здание коридорного типа, которое раньше было общежитием.

- Горело имущество в подсобном помещении на первом этаже дома на площади 6 квадратных метров. В 08:07 объявлена ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.

В 8:35 пожар был полностью ликвидирован. Из здания спасли 26 человек, в том числе 10 детей. Погибших и пострадавших нет.

О причинах возгорания пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом вспыхнул на улице Культуры в Сормовском районе города. Эвакуированы 36 человек.