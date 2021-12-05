36 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

Пожар вспыхнул минувшим вечером на улице Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Там загорелся девятиэтажный жилой дом. Из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов дома.

Происшествие произошло по адресу улица Культуры д. 3 в 20:01. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС.

- Открытое горение ликвидировано на площади 12 кв. м на кухне квартиры на 4-м этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Эвакуировано 36 человек, из них 8 детей. К счастью, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий

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