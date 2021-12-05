Дорогу и мост отремонтируют за 404 млн рублей в Борском районе

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области «ГУАД» объявило аукцион на ремонт дороги и моста в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, подрядчик также должен будет отремонтировать дорогу Толоконцево — Могильцы на Бору и построить мост через реку Линда, а также укрепить склоны водоёма в зоне строительства, установить ограждения и нанести дорожную разметку. Заказчиком выступает Главное управление автомобильных дорог. Начальная цена контракта составляет 403,9 миллионов рублей.

Единственным участником конкурса стало ООО «Виадук-М» из Смоленска, предложив за свою работу начальную стоимость контракта. Торги признали несостоявшимися, контаркт заключили с компанией «Виадук-М». Все работы подрядчик должен завершить до октября 2023 года.

Напомним, что новый мост через реку Беловскую открыли в Ветлужском районе, его отремонтировали за 148 миллионов рублей.

Мост построили на дороге, которая соединяет две межрегиональные трассы: Нижний Новгород – Шахунья – Киров и Урень – Шарья – Никольск – Котлас. Несмотря на то, что работу дорожников значительно затруднял высокий паводок весны 2021 года, объект сдали в срок.

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