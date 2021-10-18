Новый мост через реку Беловскую открыли в Ветлужском районе Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Новый мост через реку Беловскую построили в Ветлужском районе за 148 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, мост построили на дороге, которая соединяет две межрегиональные трассы: Нижний Новгород – Шахунья – Киров и Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

Несмотря на то, что работу дорожников значительно затруднял высокий паводок весны 2021 года, объект сдали в срок.

Дополнительно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на этой дороге отремонтировано асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью почти 15 км.

Напомним, что строить железобетонный мост начали в сентябре 2020 года. Стоимость работ, включая демонтаж старого моста и укрепление откосов георешеткой и щебнем, составила 148,1 млн рублей. Длина моста вместе с подходами – 481 метр.

- Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии и по своим техническим характеристикам не соответствовал интенсивности движения на дороге, которая соединяет две межрегиональные трассы: Нижний Новгород - Шахунья - Киров и Урень - Шарья – Никольск - Котлас. С учетом этих обстоятельств было принято решение о строительстве нового мостового перехода, - рассказал директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.