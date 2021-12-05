Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» планирует купить иномарку почти за 2 млн рублей

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» планирует купить иномарку почти за 2 миллиона рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок 3 декабря.

Согласно документации, музей намерен приобрести автомобиль легкового автомобиля Hyundai Creta 2.0 AT 2WD Comfort или эквивалентный ему. За такой автомобиль готовы заплатить 1 950 000 рублей. В техническом задании на поставку автомобиля прописаны основные требования. Так, машина должна иметь климат-контроль, бортовой компьютер и тонировку стекол. Автомобиль должен быть обязательно годом выпуска не ранее 2021.

Итоги аукциона будут подведены 13 декабря. Сама машина должна быть поставлена в течение двух недель с момента заключения договора.

Напомним, что «Нижегородэлектротранс» приобрел автомобиль бизнес-класса с объемом двигателя не менее 1,995 литра и мощностью не менее 148 лошадиных сил. В техническом задании на поставку автомобиля прописали все требования до мелочей. Так, машина должна была иметь независимую пружинную подвеску, автоматическую или роботизированную шестиступенчатую коробку передач, передний привод. Автомобиль должен был быть обязательно черного цвета и годом выпуска не ранее 2021.

Большие требования предъявляются к безопасности: авто оснащено фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой управления стабилизацией, системой помощи при трогании на подъеме, системой ГЛОНАСС и другими опциями.

Поставщиком машины, согласно документации, стал ООО «Нижегородец Патриот».