«Нижегородэлектротранс» нашел поставщика иномарки бизнес-класса за 2,2 млн рублей. Конкурсные процедуры для поставки автомобиля завершились во вторник, 5 октября. Информация об окончании аукциона появилась на сайте госзакупок.

Победителем аукциона стало ООО «Нижегородец Патриот». Машина должна быть поставлена в срок до 31 октября. Как уточняется в документации, источник финансирования - собственные средства муниципального предприятия.

Напомним, что согласно документации, предприятие намерено приобрести автомобиль бизнес-класса с объемом двигателя не менее 1,995 литра и мощностью не менее 148 лошадиных сил. В техническом задании на поставку автомобиля прописаны все требования до мелочей. Так, машина должна иметь независимую пружинную подвеску, автоматическую или роботизированную шестиступенчатую коробку передач, передний привод. Автомобиль должен быть обязательно черного цвета и годом выпуска не ранее 2021.

Большие требования предъявляются к безопасности: авто должно быть оснащено фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой управления стабилизацией, системой помощи при трогании на подъеме, системой ГЛОНАСС и другими опциями.

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