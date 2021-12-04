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Происшествия4 декабря 2021 18:41

Ложный вызов о пожаре поступил из ТРЦ "РИО" в Нижнем Новгороде

Сигнал поступил через ПАК "Стрелец-мониторинг"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Ложный вызов о пожаре поступил из торгово-развлекательного центра "РИО" в Нижнем Новгороде сегодня, 4 декабря, в 20:40. 200 человек, в числе которых 35 детей, пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что сигнал поступил через ПАК "Стрелец-мониторинг" – прибор, передающий сигнал о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны в автоматическом режиме в соответствии с требованиями Федерального закона.

Каких-либо других сведений об инциденте официальные источники не предоставили.

Напомним, режим ЧС из-за взорвавшегося дома на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отметили с 26 ноября.