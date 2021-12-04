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Общество4 декабря 2021 17:34

6-летняя Лера Лобачёва найдена живой в Нижегородской области

Полиция благодарит откликнувшихся на просьбу о помощи в поисках
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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6-летнюю Леру Лобачёву, пропавшую в городе Лыскове Нижегородской области сегодня, 4 декабря, нашли живой. Оказалось, она была дома у своей подружки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

К счастью, жизни и здоровью Леры ничто не угрожает. Сотрудники полиции благодарят всех откликнувшихся на просьбу о помощи в поисках девочки.

В ведомстве в том числе рассказали, что сообщение о пропаже Леры поступило в ОМВД России по Нижегородской области сегодня в 17:00 от матери девочки. Она гуляла с детьми во дворе, когда обнаружила, что Леры нигде рядом нет. Тогда на часах было 14:00. Родители искали девочку самостоятельно, но безрезультатно.