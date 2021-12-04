6-летнюю Леру Горбачёву ищут в Нижегородской области. ФОТО: ПСО "Волонтёр НН"

6-летнюю Леру Горбачёву ищут в городе Лыскове Нижегородской области. Она пропала сегодня, 4 декабря. Последний раз её видели на улице Мичурина, у дома 55. Представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" в соцсетях просят добровольцев о помощи в поисках Леры. Объявление появилось буквально полчаса назад.

Известно, что девочка была одета в сиреневую куртку с рисунком и капюшоном, бежевую шапку с помпоном, серые штаны и тёмные ботинки.

Приметы ребёнка: рост 100-110 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и светлые волосы.

– Очень нужны люди и машины! – призывают поисковики.

В объявлении указано, что добровольцам нужно иметь при себе фонарики, воду, горячие кофе или чай, рации, батарейки, перчатки, тёплую одежду и медицинские маски. Одеться стоит и для поисков в городе, и для поисков в лесу.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят звонить по номеру: 8 (831) 291-51-51.

Для участия в поисках следует звонить координатору по номеру: 89278147887 (Анастасия).