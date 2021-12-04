Ещё один рыбак утонул в Нижегородской области 4 декабря

Ещё один рыбак утонул на территории Нижегородской области сегодня, 4 декабря. Провалился он под лёд или трагедия произошла по другой причине – в ГУ МЧС России по региону не уточнили.

По данным ведомства, тело мужчины 1950 года рождения извлекли из воды водолазная группа ФГКУ "ПРПСО МЧС России" и аварийно-спасательный отряд Нижегородской области в 12:43. Мужчина утонул в озере Круглое, в районе населённого пункта Толоконцево, городской округ город Бор.

Тело погибшего передали полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, начиная с 21 ноября, в регионе утонули уже четверо рыбаков, включая сегодняшнюю трагедию.