Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 декабря 2021 14:24

Ещё один рыбак утонул в Нижегородской области 4 декабря

Трагедия случилась в городском округе города Бор
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ещё один рыбак утонул на территории Нижегородской области сегодня, 4 декабря. Провалился он под лёд или трагедия произошла по другой причине – в ГУ МЧС России по региону не уточнили.

По данным ведомства, тело мужчины 1950 года рождения извлекли из воды водолазная группа ФГКУ "ПРПСО МЧС России" и аварийно-спасательный отряд Нижегородской области в 12:43. Мужчина утонул в озере Круглое, в районе населённого пункта Толоконцево, городской округ город Бор.

Тело погибшего передали полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, начиная с 21 ноября, в регионе утонули уже четверо рыбаков, включая сегодняшнюю трагедию.