Трое рыбаков за 13 дней провалились под лёд и утонули в Нижегородской области

Уже трое рыбаков погибли, провалившись под лёд на территории Нижегородской области, начиная с 21 ноября. Трёх других рыбаков удалось спасти. Всего произошло пять происшествий на воде. Сведениями об этом поделились в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, одна из таких трагедий случилась сегодня, 3 декабря. В Навашинском районе под лёд ушли двое рыбаков. Тело мужчины 1943 года рождения извлекли из воды спасатели. Другого мужчину 1960 года рождения спасли и доставили на берег местные жители.

Напомним, в ГУ МЧС России по Нижегородской области не раз предупреждали, как определить надёжный лёд и какие условия способствуют его прочности. Крепкий лёд имеет синий, голубой или зелёный оттенок. Если он серый, мутный или жёлтый – это ненадёжный лёд и он проваливается без предупреждающего потрескивания. Если температура хотя бы на день поднималась выше нуля – лёд также теряет свою прочность, становится рыхлым. Выходить на него нельзя!