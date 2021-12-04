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Происшествия4 декабря 2021 13:35

Три человека пострадали при столкновении трёх автомобилей в Нижегородской области

Погибших в ДТП нет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Три человека пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей, случившемся в Нижегородской области сегодня утром, 4 декабря. Погибших в происшествии, к счастью, нет. Немногочисленными подробностями инцидента поделились в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария случилась на 90 километре трассы "Нижний Новгород – Саранск" в 09:30. Её участниками стали три автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники УГИБДД для установления обстоятельств происшествия.

Каких-либо других сведений от официальных источников нет.

Напомним, вчера в районе села Доскино Богородского района Нижегородской области "Камаз" снёс газовую трубу поднятым кузовом. Пострадавших или погибших в ДТП не было.