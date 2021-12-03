"Камаз" снёс газовую трубу в Богородском районе 2 декабря. ФОТО: "Нижний №1"

Автомобиль "Камаз" протаранил газовую трубу в районе села Доскино Богородского района Нижегородской области вчера, 2 декабря. Немногочисленными подробностями происшествия поделились в ГУ МЧС России по региону.

Итак, по информации ведомства, грузовик двигался с поднятым кузовом, которым и задел газовую трубу, тянущуюся над проезжей частью. Погибших или пострадавших при инциденте, к счастью, нет.

Происшествие случилось в светлое время суток, судя по видео, которое разместил в социальных сетях проезжающий мимо места действия водитель. В том числе видно, что рядом с участком ЧП дежурила пожарная машина. В МЧС уточнили, что это машина местной муниципальной пожарной части.

Движение было несколько затруднено: на кадрах видно, как другие автомобили вынуждены были объезжать застрявший на месте "Камаз". Некоторые мужчины — возможно, небезучастные очевидцы случившегося — пытаются поднять обрушившуюся трубу.

Затем видео обрывается. Каких-либо других сведений от официальных источников нет.