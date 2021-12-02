Нижегородское кальянную в Автозаводском районе закрыли из-за нарушения COVID-мер

Кальянную в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде закрыли из-за нарушения COVID-мер. Об этом сообщает Управление ФССП по Нижегородской области.

Так, суд Нижнего Новгорода приостановил на 14 суток деятельность одной из кальянной, а ее владельца привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Причинами стали нарушения санитарных требований и невакцинированные сотрудники.

Известно, что руководство кальянной уже получало предупреждение, но ситуацию никак не исправило.

- В кафе нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, а именно: отсутствуют входной фильтр с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников и посетителей, при входе в помещение не организовано место для обработки рук кожным антисептиком, работники находились без средств индивидуальной защиты. Все эти нарушения создавали реальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Судебные приставы выехали на место и опечатали входные группы и помещения кальянной. После нескольких проверок нарушения выявлены не были, и работу точки снова восстановили.

Напомним, что Московский районный суд Нижнего Новгорода приостановил на 40 суток деятельность кафе «Happy Burger» по адресу улица Чаадаева, д.4, пом.7. Причинами стали нарушения санитарных требований и невакцинированные сотрудники.