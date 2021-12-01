Универсальную спортивную площадку установили в Сормовском районе Нижнего Новгорода Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Универсальную спортивную площадку установили в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, новая спортивная площадка появилась на территории школы № 27 в Сормовском районе в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

С инициативой по установке спортивной площадки выступили жители улиц Гаугеля и проспекта Кораблестроителей. Летом здесь можно будет играть в волейбол, минифутбол и баскетбол, а зимой будут заливать площадку для игры в хоккей.

- Благодаря активности сормовичей в 2021 году в рамках проекта «Вам решать!» было реализовано девять заявок - отремонтировано шесть участков дорог в частном секторе, тротуар на ул. Баррикад, обновлена существующая спортивная площадка на ул. Федосеенко и установлена новая на проспекте Кораблестроителей, - уточнила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Общая площадь спортивной площадки составила 900 квадратных метров.

Напомним, по проекту «Вам решать!» в 2021 году в районах Нижнего Новгорода установили 4 новые спортивные площадки и 13 воркаут -площадок. Их оборудовали современными спортивными элементами и тренажерами. Работы по установке воркаут-площадок продолжаются в Московском, Нижегородском и Приокском районах.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что до конца года в городе планируется установить более 130 детских игровых площадок.

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