Десять спортивных площадок отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2021 году

Десять спортивных площадок отремонтировали в 2021 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городской департамент физической культуры и спорта.

- Текущий ремонт семи площадок был проведен на средства, выделенные из бюджета Нижнего Новгорода. Еще на трех спортобъектах ремонт был выполнен в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». В настоящее время по этому проекту продолжается еще ремонт площадок в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Советском районах, - сообщили в департаменте.

Так, по проекту «Вам решать!» в районах Нижнего Новгорода установили 4 новые спортивные площадки и 13 воркаут -площадок. Их оборудовали современными спортивными элементами и тренажерами. Работы по установке воркаут-площадок продолжаются в Московском, Нижегородском и Приокском районах.

Напомним, что в Нижегородской области стартовал сбор заявок на 2022 год в рамках проекта «Вам решать».

Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на разные номинации.