Около 30 рулонов ржаной соломы украли с поля в Шахунском районе Нижегородской области Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Около 30 рулонов ржаной соломы украли с поля в Шахунском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сентябре генеральный директор одного из сельхозпредприятий в Шахунье обратился в дежурную часть Отдела МВД России. Он сообщил, что с поля его предприятия неизвестные украли 28 рулонов ржаной соломы.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ – кража, - уточнили в ведомстве.

Как выяснилось в ходе расследования, причиненный ущерб составил около 17 000 рублей. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых – одним из них оказался 32-летний житель Шахуньи. Так, мужчина украл 8 рулонов соломы с поля сельхозпредприятия при помощи личного автомобиля.

Подозреваемый не отрицал своей вины и возместил причиненный ущерб на сумму 4 800 рублей. На данный момент уголовное дело расследовано, его передали на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области у жителя Семенова пытались украсть металлическую крышу.

Сотрудников вневедомственной охраны во время патрулирования остановил мужчина. Он сообщил, что неизвестный человек демонтирует листы металлического профиля с крыши его ангара. В ходе розыскных мероприятий правоохранителями был задержан 30-летний местный житель.