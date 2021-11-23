В Нижегородской области у жителя Семенова пытались украсть металлическую крышу Фото: Управления Росгвардии по Нижегородской области

В Нижегородской области у жителя Семенова пытались украсть металлическую крышу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Сотрудников вневедомственной охраны остановил на дороге мужчина, который сообщил, что неизвестный человек демонтирует листы металлического профиля с крыши его ангара.

На месте происшествия росгвардейцы обнаружили подготовленный для транспортировки металл с крыши рядом со зданием.

- Уточнив приметы злоумышленника, экипаж Росгвардии приступил к поиску. В ходе розыскных мероприятий правоохранителями был задержан 30-летний местный житель, в дальнейшем опознанный потерпевшим, - пояснили в Управлении Росгвардии по Нижегородской области.

Подозреваемый подозреваемого передали в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.

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