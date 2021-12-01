Нижегородская полиция проверяет информацию о строителе, спящем в подъезде дома на Циолковского

Возможно, что мужчина вовсе и не строитель, а маргинал. Фото: Типичный Нижний Новгород

Полиция проводит проверку по факту строителя, спящего в одном из домов на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Накануне двое местных жителей написали жалобы в органы о том, что в их подъезде ночует неизвестный мужчина в спецодежде.

В доказательство того, что незваный гость действительно спал на лестничной клетке, жильцы сделали фото и сняли видео, на котором нетрезвый на вид мужчина сообщил, что он работает на стройке.

- Я работаю, где капают, сегодня и завтра у меня выходной, два дня, - сообщил неизвестный на вопрос о том, откуда он взялся. – Подожди, говорить не могу, у меня башка разламывается.

Такой сосед людям пришёлся не по вкусу, поэтому вскоре подъезд дома №16 посетили сотрудники полиции, но горе строителя уже и след простыл.

- Организована проверка: место происшествия осмотрено, опрошены жители. Личность мужчины пока установить не удалось, - объяснили в ГУ МВД Нижегородской области. – Скорее всего, это даже не строитель, а просто человек, ведущий маргинальный образ жизни.

Напомним, что с сентября 2020 года на улице Циолковского ведётся строительство транспортного узла, который позволит решить проблему жителей сразу нескольких микрорайонов, проживающих за железнодорожным переездом – это более 50 тысяч человек.

Кстати, помимо проблемы со спящими "строителями", жители улицы Циолковского также столкнулись с тем, что дома в районе строительства развязки пошли трещинами.

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