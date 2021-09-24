Дома в районе строительства развязки на Циолковского пошли трещинами

Трещины появились на многоквартирных домах в районе строительства развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Как рассказали «Кстати» жители домов на Циолковского и Светлоярской, находясь в своих квартирах, они постоянно ощущают вибрации в полу и стенах. Звенят и трясутся люстры, дребезжит посуда, сдвигается мебель, падают предметы со стола.

- В данный момент я стою и ощущаю вибрацию по ногам. Это идет заколачивание свай. Стоит стакан с водой и можно наблюдать, как вода трясется. Это продолжается с раннего утра до позднего вечера. Люди приходят с работы и сидят здесь как на пороховой бочке, - рассказал местный житель Максим Заулочников.

Как рассказал председатель ТСЖ Роман Зарков, трещины и осыпание штукатурки начали принимать катастрофический характер.

- Страшно стоять здесь! На уровне пятого этажа выступает облицовочный слой. Если отойти подальше, то видно, что трещина увеличивается. Специальный маячок мониторит рост трещины. Может быть., при строительстве дома были допущены ошибки, но они себя никак не проявляли, пока не началась стройка – добавил он. Коммунальщики периодически заштукатуривают возникающие трещины, но жители опасаются, что это не поможет.

Чтобы разобраться в этом вопросе «Комсомолка» направила запрос в правительство Нижегородской области.