Более 44% вызовов скорой помощи в Нижегородской области назвали не экстренными

Свыше 44% случаев вызовов скорой помощи в Нижегородской области не являются экстренными. Такое заявление сделал замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов в сторис своего Instagram.

Срез по 47 неделе этого года показал, что 78,8% вызовов поступает в результате внезапных заболеваний и состояний, из которых 18,97% связаны с повышенной температурой, 15,45% - с повышенным или пониженным давлением. 44,38% вызовов приходятся на иные состояния.

Также в 13, 44% случаев требовалась эвакуация пациентов, 6,72% связаны с травмами и отравлениями, еще 1,03% - с родами и патологиями при беременности.

Чаще всего скорую помощь вызывали в Кулебаках (в среднем 11,6 на тысячу населения), Ваче (10,8 на тысячу населения) и в Тонкине (10,4 на тысячу населения). Средний показатель по области составил 5,8 на тысячу населения. При этом в самом областном центре экстренная медицинская помощь требовалась 5 нижегородцам из тысячи, что ниже среднего показателя.

Напомним, нижегородцев предупредили об опасности нового штамма коронавируса.