Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о новом штамме коронавируса. Сведениями он поделился в своём Instagram-аккаунте.

Министр начал своё обращение со слов о ЮАР. Весь мир, по его словам, наблюдает сейчас за ситуацией там с коронавирусом.

– В стране низкий уровень вакцинации. Коллективный иммунитет не более 27%. Начинается вспышка заболеваемости, – заверил Давид Мелик-Гусейнов. – Вероятно появился новый штамм вируса В.11.529.

Министр добавил, что штамм вобрал в себя наибольшее число мутаций, за счёт которых он становится самым опасным из всех известных вариантов Sars-Cov-2.

– Успейте вакцинироваться и носите маски, – заключил замгубернатора.