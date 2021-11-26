Мелик-Гусейнов назвал вакцину Спутник V лучшей защитой от смерти Фото: Инстаграм

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал российскую вакцину от коронавируса "Спунтик V" лучшей защитой от смерти. В качестве аргумента в своём Instagram он привёл международные сравнительные данные об эффективности вакцин.

В них сравнивается ряд вакцин: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sputnik-V.

– Спутник V – одна из лучших (ТОП-2) вакцин по показателю эффективности и абсолютно лучшая в мире по предотвращению летального исхода, – прокомментировал Мелик-Гусейнов.

Затем он напомнил о высокой динамике распространения нового штамма коронавируса из ЮАР, добавив, что прививаться настоятельно рекомендует как можно скорее.

– Спутник V – лучшая защита от смерти, – заключил министр.