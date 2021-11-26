Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 19:08

Мелик-Гусейнов назвал вакцину Спутник V лучшей защитой от смерти

В качестве аргумента он привёл международные сравнительные данные
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мелик-Гусейнов назвал вакцину Спутник V лучшей защитой от смерти

Мелик-Гусейнов назвал вакцину Спутник V лучшей защитой от смерти

Фото: Инстаграм

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал российскую вакцину от коронавируса "Спунтик V" лучшей защитой от смерти. В качестве аргумента в своём Instagram он привёл международные сравнительные данные об эффективности вакцин.

В них сравнивается ряд вакцин: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sputnik-V.

– Спутник V – одна из лучших (ТОП-2) вакцин по показателю эффективности и абсолютно лучшая в мире по предотвращению летального исхода, – прокомментировал Мелик-Гусейнов.

Затем он напомнил о высокой динамике распространения нового штамма коронавируса из ЮАР, добавив, что прививаться настоятельно рекомендует как можно скорее.

– Спутник V – лучшая защита от смерти, – заключил министр.

Международные сравнительные данные

Международные сравнительные данные

Фото: Инстаграм